Ali İhsan Yavuz ve 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi

22 bin civarında maaş alan milletvekillerine maaşları az geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan arabuluculuk sınavına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 200 vekil de katıldı.

Adelet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve Bülent Arınç gibi isimlerin de yaptığı arabuluculuğa, vekillerin ayrı bir ilgisi var.

24 Kasım'da yapılan arabuluculuk sınavına, TBMM'de bulunan 200 milletvekili de katıldı. Bu vekiller arasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da var.

İBB seçimlerinde fenomen oldu

Yavuz, tekrar edilen İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda sıkça yer almıştı.Ali İhsan Yavuz'un "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu." açıklaması fenomen olmuş, üzerine capsler ve videolar yapılmıştı.

2019 Milletvekili maaşları ne kadar?

Milletvekili maaşları 2019 yılı için 22 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Emekli milletvekili maaşları ise 13 bin 410 liradır. Milletvekillerini en yüksek devlet memurlarıdır ve Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ikramiye verilmektedir.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.