İletişim Başkanlığı Londra'da bir dizi etkinlik düzenleyecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nden önce, İletişim Başkanlığı'nca Londra'da, 'Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları' konulu panel düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İngiltere'ye gidecek. İletişim Başkanlığı'nca, 2-4 Aralık tarihleri arasında Londra'da bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda 2 Aralık'ta Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisi kapsamında, Londra Naval and Military Club'da, 'Türkiye’nin NATO’daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları' başlıklı panel düzenlenecek. Türkiye'nin NATO için, NATO'nun da Türkiye için önemine dikkat çekilecek panelden sonra Türk heyeti aynı gün Financial Times Editörler Kurulu ile bir araya gelecek. 3 Aralık’ta, NATO liderler zirvesi kapsamında gerçekleşecek 'NATO Engages: Innovating the Alliance' temalı yan etkinlikte, değişen dünyada NATO’nun önemi ve geleceği masaya yatırılacak.

Türkiye heyeti, İngiliz politikacılarla da temaslarda bulunacak. 4 Aralık'ta Muhafazakar Parti eski Milletvekili ve Birleşik Krallık AB’den Çıkış (Brexit) Bakanının eski özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında, 'Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları' (Conservative Friends of Turkey-CFT) ile yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması halinde ikili ilişkilerin daha iyi noktaya getirilmesi için takip edilecek süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.