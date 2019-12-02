HABER /  YEREL

Mersin'de Alevi evlerine işaret koyan kişi çok şaşırtıcı biri çıktı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, bazı evlerin duvarlarındaki tarihlerin, lösemi hastaları için yardım toplayan kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığı ortaya çıktı.

Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi.

İlçe sakinleri arasında tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yazıları yazan yardım toplayan kadın çıktı

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, duvarlardaki tarihleri, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. adlı kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığının belirlendiği kaydedildi. 



Açıklamada, "İlimizde bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak 01.12.2019 günü bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde Mersin'de de Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiği şeklinde çıkan haberler ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Alevi vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MasterChef Güzide Mertcan anlattı 7 milyonluk villasını bakın nasıl satın almış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin ilan edileceği tarih
'Kriz kahini' Nouriel Roubini'den flaş Türkiye açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamasıyla ilgili önemli açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri TT oldu sızdırıldı denilmişti yanıt Deniz Zeyrek'ten geldi
Bakan Berat Albayrak büyüme rakamları ile ilgili açıklamada bulundu
Başbakanın kadın koruması IŞİD'e katılmış! Türkiye'den sınır dışı edildi
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'den son dakika haberi! Beşar Esad'ın askerleri pazar yerine saldırdı
Venus Z40 satışa çıktı çıta yükseldi
Bakan Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi!
Ekonomistler son çeyrek büyüme tahminlerini açıkladı
İYİ Parti'de istifa depremi! Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevi bıraktı
1 Ocak 2020 tatil mi yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Yorumlar 4 yorum