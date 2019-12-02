Bülent Akgerman kimdir konkondato ilan etti Akgerman şirketleri

İZMİR'in sayılı iş adamlarından biri olan Bülent Akgerman'ın başında olduğu ve Akgerman ailesine ait olan şirketler konkordato ilan etti. Bu konkordato ilanı sonrasında şirketin genel müdürü olan Bülent Akgerman sitem dolu bir paylaşım yaptı. Peki kimdir bu Akmergamlar şirketinin başındaki isim Bülent Akgerman?

İZMİR'de uzun yıllardır sanayi alanında çalışan ve İzmir'in köklü ailelerinden biri olan Akgermanlar ailesine ait 4 şirket konkordato ilan etti. Konkordato ilanı sonrası şirketlerin genel müdürü olan Bülent Akgerman bir paylaşım yaptı ve sitem dolu cümleler kullandı. Peki konkordato ilan eden Bülent Akgerman kimdir, aslen nereli, hangi şirketlerin sahibi?

İzmir'de uzun yıllardır sanayi alanında çalışan Akgerman ailesi, şirketleri AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Su Ürünleri için konkordato talebinde bulundu. Peki şirketin başındaki isimlerden Bülent Akgerman kimdir?

1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Bülent Akgerman ortaokul eğitimini İstanbul'da Robert Koleji'nde aldı ardından Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve İşletme Bölümü’nü bitirdi.

İş hayatına 1989 yılında Çimentaş Turistik şirketinde atılan Akgerman, 1997 yılında ise sanayicilik yolunda ilk adımını attı.

1997'de Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları şirketinde yönetim kuruluna girmeyi başaran Akgerman bir yıl sonra da Çimstone Doğal Kompoze Taş İşletmeleri'ne genel müdür yardımcısı olarak seçildi.

Devam eden yıllarda pek çok önemli pozisyonda görev alan Akgerman, AKG şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili gibi görevlerini sürdürüyordu.

TURKONFEDYönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, AIESEC Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığı, yapmıştır. Ayrıca Rekmar Reklamcılık, Ertuğ Balık, More Su Ürünleri gibi şirketlerde yönetici pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Akgerman, yönetim kurulunda bulunduğu bu 4 şirket için 2019 Aralık ayında mahkemeye konkordato talebinde bulundu.