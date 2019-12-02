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Belhanda'ya tepkiler çığ gibi: İhanet ediyor hemen gönderin

Galatasaray, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-kırmızılı taraftarlar Belhanda'nın bir an evvel yollanması gerektiğini ifade etti.

13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Sörloth ile öne geçti. Maçta son sözü 90'da Nagatomo söyledi. 

Son günlerin tartışılan oyuncusu Younes Belhanda, Trabzonspor maçında gösterdiği performansla taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. İsteksiz görüntüsü ve kritik noktalarda yaptığı pas hatalarıyla hedef adam haline gelen Belhanda, sosyal medyada topa tutulurken, tepkilerden Fatih Terim de nasibini aldı.

''Galatasaray, maça bir eksikle başladı''
Rıdvan Dilmen de Belhanda için olumsuz konuşurken şu ifadeleri kullandı; "Burada bir oyuncuya asla saygısızlık yapmam ama Galatasaray, maça bir eksikle başladı. Sürekli top kaybeden Belhanda... Fatih Terim nasıl sabretti anlayamadım. Tam geliyorsunuz top kaybediyor."

İşte Belhanda için atılan tweet'lerin bazıları... 




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