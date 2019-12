Türkiye Yunanistan'ı ayağa kaldıran haritayı paylaştı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, geçen hafta Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'ndan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki "ana karalar arası ortay hat" C, D ve E noktalarıyla işaretlendi.

Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması



Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between 🇪🇬&🇹🇷 mainlands

(E-F)🇹🇷-🇱🇾Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7