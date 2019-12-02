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Falcao'dan Galatasaray'a sevindirici haber

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da Radamel Falcao, 2 ay aradan sonra takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Falcao takımdan ayrı çalıştı
Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.



Babel'in son durumu
Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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