HABER /  SPOR

Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 13. haftada Union Berlin karşısında gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından en iyi 11'e seçildi.

Alman Kicker dergisi, Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü hazırlayan Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçmesinin yanında, "maçın oyuncusu" olarak da gösterdi.

Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.

Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirilmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi.

Milli futbolcu, Schalke 04-Union Berlin maçında 90 dakikada forma giymişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kızkardeşi sosyal medyadan paylaştı
Falcao'dan Galatasaray'a sevindirici haber
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den dikkat çeken yanıt
Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Erdoğan'la dev projenin açılışını yapacak
Türkiye Yunanistan'ı ayağa kaldıran haritayı paylaştı
Necmettin Erbakan öldürülmüş! 40 yıllık yol arkadaşından çarpıcı iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Akgermanlar şirketleri kimin Bülent Akgerman kimdir konkordato ilan etti
Kocaeli'nde verilen bu hizmet başka yerde yok! Sadece 1 TL
2. yargı paketi maddeleri içeriği Meclis'e geliyor
Fırat Gül: İstanbulspor'a yakışır bir futbol sergileyeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 hac kontenjanını açıkladı
Hanife Gürdal kaç yaşında nereli mini elbise krizi büyüdü
Yorumlar