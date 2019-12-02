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ATA AÖF sonuçları açıklandı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama ekranı

ATA AÖF sonuçları açıklandı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını obs giriş ekranından TC ile sorgulayacaklar. ATA AÖF vize sonuçları e Öğrenci Bilgi Sistemi obs'de.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler ATA AÖF vize sınav sonuçlarını obs girişinden sorgulayabilecek. 

Sınavda binlerce kişi ter dökerken yeni hafta ile birlikte sonuçlar merak ediliyordu. 2019 ATA AÖF vize sınavı sonuç sorgulama işlemi de Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI

ARA SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK: ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

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