Bolu'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 2 gözaltı

BOLU'da, 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ'lı çift ile irtibatlı oldukları düşünülen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, istihbarat çalışması sonucu 22 Kasım'da Bolu’da DEAŞ üyesi Iraklı bir çifti yakalamıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan çift ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin, Sakarya’nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit edildi.

2 kişi daha yakalandı

Polis, Hendek'te operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aramalarda örgüte ait döküman bulundu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye’de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini sağladığı ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.