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Rusya Suriye'nin kuzeyinde askeri üslerinin sayısını artırıyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde askeri konuşlanmasını sürdüren Rusya, üç noktaya daha yerleşti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 20 kadar Rus askeri polisi, Suriye'nin kuzeyinde Haseke'nin YPG/PKK'nın işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktada konuşlandı. 

Kamışlı'nın batısında, Türkiye sınırına yakın bir noktadaki Amude'de Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat gereği ortak devriyeler yapılmıştı.

Ayrıca Rusya, Kobani'nin güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi'ne de yerleşti. Rus güçlerinin ardından rejim birlikleri de söz konusu alanda konuşlandı.

Rusya'nın geçen günlerde Kobani'nin kuzeybatısındaki İzaa noktasına da yerleştiği öğrenildi.

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını ülkenin doğusundaki petrol zengini alanlara kaydırırken, Rusya ABD'nin çekildiği üç üste (Sırrin, Ayn İsa, Münbiç'teki Saidiye) konuşlanmıştı.

Rus askerleri, Tişrin Barajı'na da yerleşirken; Kamışlı Havaalanı'ndaki mevcut noktasını da genişletmişti.

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