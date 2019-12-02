SON DAKİKA
Borsa İstanbul 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı! Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu Haberin devamı.
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin yapay güneşini tamamladığını duyurdu

Çin "Yapay Güneş" olarak tanımladığı deneysel füzyon reaktörü HL-2M'nin geliştirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Çin, yeni nesil deneysel füzyon reaktörü HL-2M'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini açıkladı. 
  
Xinhua'da yer alan habere göre, HL-2M, önümüzdeki yıl itibarıyla resmen faaliyetlere başlayacak. 
  
Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor. 

Hidrojen plazma bulutu üretebilecek
  
Konuyla ilgili konuşan proje lideri Duan Xuru, HL-2M'nin yaklaşık 200 milyon santigrat derece sıcaklıkta hidrojen plazma bulutu üretebileceğini söyledi. 
  
HL-2M'nin bu sıcaklıktaki bir plazmayı ne kadar süre muhafaza edebileceği ise bilim dünyası tarafından tartışılıyor. 
  
Çin'in deneysel füzyon reaktörlerinde elde edeceği verilerin dünyanın en büyük füzyon reaktörü projesi olan ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü) kapsamında da kullanılacağı belirtiliyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Galatasaray'a sevindirici haber
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den dikkat çeken yanıt
Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Erdoğan'la dev projenin açılışını yapacak
Türkiye Yunanistan'ı ayağa kaldıran haritayı paylaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Fransa'ya 5. madde uyarısı
Necmettin Erbakan öldürülmüş! 40 yıllık yol arkadaşından çarpıcı iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep 11 ayda 6,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
Bolu'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 2 gözaltı
2020 trafik cezaları belli oldu yeni zamlı ceza listesi
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
Akgermanlar şirketleri kimin Bülent Akgerman kimdir konkordato ilan etti
2022 maaşları ödemesi Aralık ayında ne zaman TC ile ödeme günü
Yorumlar