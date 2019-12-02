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Bilim insanları müziğin evrensel olduğunu ispatladılar

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim adamları müziğin evrenselliğini ispatladılar

Scitechdaily'de yer alan habere göre, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi'nde çalışa bilim insanları tarafından yapılan araştırma müziğin evrenselliği konusuna son noktayı koydu. 

Farklı bilim dalında uzmanlaşan 19 araştırmacının gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 315 kültürden bilgiler içeren geniş bir veri tabanı ve yüzlerce parça mercek altına alındı. 
  
Özellikle ninnilere odaklanan ekip, benzer işleve sahip parçaların benzer özellikler gösterdiğini keşfetti.  
  
Başka bir deyişle dünyanın her yerine dans şarkıları ve ninnilerin benzer özelliklere sahip olduğunu ortaya çıktı. 
  
Araştırmacılar bazı şarkıların daha resmi veya dini motiflere sahip olmasına rağmen özünde benzer bir yapıya sahip olduğunu ve çalışmanın evrensel bir müzik gramerini ortaya çıkarmak için atılan ilk adım olacağı görüşünde.  

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