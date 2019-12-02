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THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Anadolu Efes'ten Larkin

Anadolu Ajansı

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 5 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

ABD'li basketbolcu, kasım ayında çıktığı 5 maçta 26,2 sayı, 4,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Kasım ayında maç başına 30,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Larkin, Bayern Münih'e karşı 49 sayı atarak Avrupa Ligi tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.

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