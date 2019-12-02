Eski Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'dan Yavaş'ın iddialarına cevap

19.-20.-21. Dönem Refah-Fazilet Partisi Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata Mansur Yavaş'ın Belediye Meclisi'ndeki iddialarına cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçenlerde Belediye Meclisinde 19.-20.-21. Dönem Refah-Fazilet Partisi Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’ya yönelik iddialara cevap Korkutata tarafından gecikmeden verildi. Kendisi hakkında yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Korkutata kendisi hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi.

Başkan Yavaş’ın Belediye Meclisinde Korkutata’ya ait metroda 60 adet Büfesinin olduğu ile ilgili açıklamaya tepki gösteren Korkutata şunları söyledi:

Ankaray ve metro hatlarında çalışan işletmemiz yoktur

“Sayın Mansur Yavaş’a bu konu hakkında danışmanları tarafından yanlış ve eksik bilgi verilmiş. Şahsımın ve ailemizin herhangi bir ferdine ait Ankaray ve metro hatlarında hiçbir büfe ve benzeri işletme bulunmamaktadır. Büfelerin kurulumu ile ilgili bir sözleşmemiz vardır. Fakat bu konuyla ilgili ne Anfa şirketi Belediye’ye ne de firmamızdan Anfa’ya bir kira ödemesi gerçekleşmemiştir. Ankaray ve metro hatlarında çalışan ya da kurulmuş bize ait tek bir büfe veya ticari faaliyet gösteren işletmemizin olmaması bu bilginin mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunun kanıtıdır.”

Direkt alınmış bir işletme söz konusu değildir

Korkutata, Yavaş’ın kendisine ait oyun gurupları ile ilgili açıklamalarına yönelik olarak yaptığı açıklamada anlatıların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek “8 yıldır bu parkları işleten firmayı 2012 tarihinde hisselerini satın almak sureti ile bünyemize kattık. Böylece bu firmaların var olan bütün ticari faaliyetleri ve işletme hakları tarafımıza bu şekilde devrolmuştur. Dolasıyla belediyeden direkt olarak alınmış bir işletme söz konusu değildir.” ifadelerini de ekledi.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Korkutata’ya ait olduğu iddia edilen otopark ile ilgili düşüncelerini şöyle belirtti:

Bu yönlendirme gayri hukukidir

“Bu otopark 2012 yılında devraldığımız firmaların hali hazırda içinde bulunmaktaydı. Bu konu yargıya taşındı ve dava süreci hala devam etmektedir. Kanaatimce burada yapılmak istenilen kamuoyunu yönlendirmek sureti ile yargı sürecine müdahale etmektir. Buda kesinlikle gayri hukuki bir durumdur.”

19.-20.-21. Dönem Rerah - Fazilet Partisi Milletvekili Hüsamettin Korkutata kendisi ve ailesinin uzun zamandır ticaretin içinde olduklarını belirterek bugüne kadar yaptıklarının ve söylediklerinin arkasında olduklarını söyleyerek kamuoyunu gerçek bilgi ve delillerle bilgilendirilmesi gerektiğini özellikle belirtti.