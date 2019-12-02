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Öğretmen atamaları 2020 son haberler atamalar hangi ay?

2020 yılına girmeye az bir zaman kala öğretmen adayları atama ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. Peki 2020 yılında MEB ne zaman öğretmen ataması yapacak? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak?

Öğretmen atmaları hakkındaki araştırmalar, 2020'ye kısa bir süre kala hız kazandı. Devlet okullarında öğretmen olarak atanmak isteyen çok sayıda öğretmen, yeni yıla ne kadar öğretmen ataması yapılacağını ve öğretmen atamasının yapılacağını tarihi merak ediyor. İşte, 2020 öğretmen atamaları hakkında ayrıntılar...

Öğretmen atamaları ne zaman: 2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, “0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor” diye konuştu.

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