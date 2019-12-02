SON DAKİKA
Borsa İstanbul 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı! Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti binalarında ilginç tesadüf

İnternet Haber özel içerik

Beştepe'ye giden CHP’li iddialarına kaynak olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu’nun genel merkez binasının fotoğrafını paylaştı. Atilla'nın paylaştığı fotoğrafta ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Ahmet Davutoğlu parti çalışmalarına hız verdi. Davutoğlu’nun 16 Aralık’ta partisini ilan edeceği konuşuluyor. Partinin ismi ve logosu henüz kesinleşmemişken Davutoğlu, Ocak ayı sonuna kadar il ve ilçe başkanlarını seçerek olası erken seçime katılmayı hedefliyor.

Davutoğlu’nun partisiyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Bilgiyi Beştepe'ye giden CHP’li iddialarına kaynak olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla paylaştı.

Davutoğlu ve Babacan'ın parti binaları aynı mahallede

Daha önce Ali Babacan’ın parti binasının fotoğrafını paylaşan Atilla bu kez Davutoğlu’nun parti binasını paylaştı. Üstelik Davutoğlu ve Babacan’ın parti binalarını aynı mahallede tuttukları da ortaya çıktı. 

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin ilan edileceği tarih Ali Babacan'ın sözleri Ahmet Davutoğlu'nu üzdü Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En çok asgari ücret veren Avrupa ülkeleri listesi rakamı duyunca şok olacaksınız Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Galatasaray'a sevindirici haber
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den dikkat çeken yanıt
Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Erdoğan'la dev projenin açılışını yapacak
Türkiye Yunanistan'ı ayağa kaldıran haritayı paylaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Fransa'ya 5. madde uyarısı
Necmettin Erbakan öldürülmüş! 40 yıllık yol arkadaşından çarpıcı iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'dan Yavaş'ın iddialarına cevap
Rusya Suriye'nin kuzeyinde askeri üslerinin sayısını artırıyor
Esenyurt'ta minibüsçünün saldırdığı genç kızlar o anları anlattı
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
Bilim insanları müziğin evrensel olduğunu ispatladılar
Okullar ne zaman kapacak 15 tatil başlangıç tarihi MEB takvimi
Yorumlar 5 yorum