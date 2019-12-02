Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti binalarında ilginç tesadüf

Beştepe'ye giden CHP’li iddialarına kaynak olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu’nun genel merkez binasının fotoğrafını paylaştı. Atilla'nın paylaştığı fotoğrafta ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Ahmet Davutoğlu parti çalışmalarına hız verdi. Davutoğlu’nun 16 Aralık’ta partisini ilan edeceği konuşuluyor. Partinin ismi ve logosu henüz kesinleşmemişken Davutoğlu, Ocak ayı sonuna kadar il ve ilçe başkanlarını seçerek olası erken seçime katılmayı hedefliyor.

Davutoğlu’nun partisiyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Bilgiyi Beştepe'ye giden CHP’li iddialarına kaynak olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla paylaştı.

Davutoğlu ve Babacan'ın parti binaları aynı mahallede

Daha önce Ali Babacan’ın parti binasının fotoğrafını paylaşan Atilla bu kez Davutoğlu’nun parti binasını paylaştı. Üstelik Davutoğlu ve Babacan’ın parti binalarını aynı mahallede tuttukları da ortaya çıktı.

Daha önce Babacan'ın Mustafa Kemal Mahallesinde tuttuğu genel merkezinin fotoğrafını paylaşmıştım.

Şimdi de Davutoğlu'nun yine Mustafa Kemal Mahallesinde tuttuğunu ögrendigim genel merkezin fotosunu paylaşıyorum dostlar...

Bilgi yüzde 99😊

Aynı mahalle olması ilginç! pic.twitter.com/GjJkl7b478 — Talat Atilla (@TalatAtilla) December 2, 2019