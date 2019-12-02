En çok asgari ücret veren Avrupa ülkeleri listesi rakamı duyunca şok olacaksınız

Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası Avrupa ülkelerinde asgari ücret merak konusu oldu. Peki Avrupa'da bu sistem nasıl işliyor? Hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor. Avrupa ülkelerinden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç'te asgari ücret sistemi yok. Asgari ücret en az verildiği ülke 518 euro yani 3 bin 228 TL'yle Çek Cumhuriyeti...Diğer ülkeler ise şöyle: