En çok asgari ücret veren Avrupa ülkeleri listesi rakamı duyunca şok olacaksınız
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada birçok Avrupa ülkesini asgari ücret konusunda geride bıraktığımızı söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapıldı ikinci toplantı ise 1 Aralık'ta yapılacak. Aralık'ın son haftası ise 7 milyon insanı ilgilendiren asgari ücret oranları açıklanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugünkü toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücreti 10 katına çıkardık
Bakan Selçuk, asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söyledi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
2002 yılında 184 lira olan asgari ücret 2019 yılında 2020 liraya çıkararak 10 katına çıkardığımıza dikkat çekmek isterim.Asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz.
Birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktık
2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018
Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası Avrupa ülkelerinde asgari ücret merak konusu oldu. Peki Avrupa'da bu sistem nasıl işliyor? Hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor. Avrupa ülkelerinden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç'te asgari ücret sistemi yok. Asgari ücret en az verildiği ülke 518 euro yani 3 bin 228 TL'yle Çek Cumhuriyeti...Diğer ülkeler ise şöyle: