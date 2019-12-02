Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari ücrette AB üyelerinden daha iyiyiz

Asgari ücrette son viraja girildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugünkü toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söyledi.

"Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeyi geride bıraktık"

2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz.

Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018 yıllarında 18. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda.