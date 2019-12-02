Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması

"Alexander Sörloth şu anda 2 yıllık Trabzonspor’un kiraladığı bir oyuncu. Herkes bonservisini alalım diye söylüyor. Ben iki sene sonra verecek olduğum parayı neden şimdi vereyim. 6 milyon Euro'yu faize koysanız 2 sene sonra 8 milyon olarak geri alırsınız. Bu parayı bugünden vermenin bir anlamı yok. Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak. Belirli bir maç sayısına ulaşsa da ulaşmasa da ulaştığı taktirde zorunlu olarak Trabzonspor bonservisini alacak, ulaşmadığı taktirde yine opsiyon bende. Önümüzde bir buçuk sene var. Bu zaman zarfında oynanacak onca maç var. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Yönetimlerin bakış açısı değerlendirmesi ekonomik olarak, performans olarak yeterlilik, pazarlama olarak ve buna benzer çok farklı kriterler bir araya geldiği zaman transferler gerçekleşiyor. Ondan sonra da mukabeleye karar verilir. Ama ben şimdi önümüzde onca zaman varken Sörloth’un anlamasını bonservisini almamın bir anlamı yok. Bazıları da gidin pazarlık yapın 4 milyona alırsınız diyor. Crystal Palace, Sörloth’un bu performansını gördüğü zaman o rakam 15 milyon olur, kalkarsınız masadan. Kimse endişe duymasın, şüphe emesin. Biz en ince ayrıntısına kadar her şeyi değerlendiriyoruz" diye konuştu.