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Ünal Karaman: Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncuları tebrik ederek, "Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak. Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunarak, gösterdikleri performanslarından ötürü oyuncularına teşekkür etti. Son dakikada yenilen gole üzüldüklerini belirten Karaman, "Öncelikle yediğimiz golden başlanabilir. Son dakikada yediğimiz bir gol bizi üzdü. Maç geneline baktığımızda iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış vardı. Şu bilgilendirmeyi yapayım; hepimiz muhtemelen farkındasınız ama hatırlatmakta fayda var. Avrupa kupası maçından sonra takımı dinlendirdi, as oyuncularını oynatmadı yorumları yapıldı. 17-18 maçın üzerinde 10'a yakın oyuncum var. Bunlar bu takımın sezon başından yükünü geçen oyuncular. 'Bir müsabaka oynatmadık' diye takımı dinlendirdi oluyor" diye konuştu.

"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

Sahada çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor'un olacağını kaydeden Karaman, "1-0’dan sonra girdiğimiz çok net gol pozisyonları var tabi ki böyle tecrübeli, kaliteli bir takıma karşı oynarken eğer girdiğiniz pozisyonları yapamazsanız, bitiş düdüğü çalınca tehlike yaşarsınız. Talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Hatta 1-1'den sonra bile gol pozisyonlarımız vardı. Her şey bir kenara iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Evet, oyuncularım sağ olsunlar kendi güçlerinin ve duruşlarının çok çok üzerinde hep aşma çabası üstündeydiler. Gören ve anlayan gözlere teşekkür ederim. Zaman zaman belli bir tecrübenin üzerindeki oyuncular yorgunluk yaşayabiliyorlar. Ekuban’da 2 depar sonrası zorlandığını gördük. Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak. Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugün verdikleri mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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