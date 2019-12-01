DÜNYA

ABD’de sakar hırsız kaçarken maskesini ve paraları düşürdü

ABD’nin Louisiana eyaletinde banka soyduktan sonra kaçarken sakarlığından dolayı 3 kez yere düşen soyguncu, maskesini ve çaldığı paraları da düşürdü. Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Olay, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli soyguncunun bir araçtan inerek elinde silahla bankaya girdiği, veznedara silahını doğrulttuğu görüldü. Veznedardan parayı alan soyguncu, bankanın önünde bulunan çalılara takılarak 3 defa düştü. Sakar soyguncu, maskesi ve çaldığı parayı da bankanın önünde düşürerek gözden kayboldu.

Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun maskesini düşürmesiyle suratının göründüğü ve kimliğinin tespit edilmesinin kolay hale geldiği belirtildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülere, 'Gördüğüm en sakar soyguncu', 'Çalılarla savaştı ama çalılar kazandı', 'Sanırım spor yapmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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