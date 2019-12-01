Hong Kong’da polisle protestocular karşı karşıya geldi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, hükümet ve Çin karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericileri destekleyen ABD’nin Hong Kong’daki konsolosluk binasına yürüyen binlerce protestocu, daha sonra alışveriş bölgesi Tsim Sha Tsui’da toplandı. Bölgede birçok mağaza ve işletme gösteriler nedeniyle erken saatte kepenk indirdi. Göstericiler, daha sonra lüks oteller ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Kowloon’a geçti.

“Neden başladığını asla unutma”, "Hong Kong'u özgürleştir”, “Şimdi devrim” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler bazı ana yolları işgal etti. Gaz maskesi takan bazı protestocular, dünyaca ünlü markaların mağazaları da dahil olmak üzere lüks dükkanların yakınında barikatlar kurup yollarını kapatırken, bazıları ise Politeknik Üniversitesi yakınındaki Hung Hom'a yöneldi.

Üniversite mezunu 25 yaşındaki protestocu Felix yaptığı açıklamada, “Gösteriler yaptık, barışçıl protestolar yaptık, birçok şey yaptık ama hepsi başarısız oldu. Hala 5 talebimiz var” dedi.