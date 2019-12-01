Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti

Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı

Törene katılan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Dimitris İkonomu ise Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden rahatsız olup programı terk etti. İkonomu davranışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkar bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi. Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık."