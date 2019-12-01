GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TANAP Açılış Töreni'de Yunanistan için söylediklerinden sonra Yunan Çevre ve Enerji Bakan Yardımcısı töreni terk etti.

Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı

Törene katılan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Dimitris İkonomu ise Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden rahatsız olup programı terk etti. İkonomu davranışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkar bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi. Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Evinde 217 canlı akrep bulunan kişiye 60 bin lira para cezası
Camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı! Gözü gibi koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti
Çağlar Söyüncü için dudak uçuklatan rakam!
Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! İşte muhtemel 11'ler
'Göçmenler, dövülerek Yunanistan'dan Türkiye’ye gönderildi' iddiası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü
Göçmenler Yunanistan'dan dövülerek Türkiye'ye gönderildiler
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Meksika’da kartel terörü: 14 ölü
Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu
31 Aralık yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?