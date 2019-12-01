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Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi. Kazada şoförler yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Serhat K. (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt tankeri, aynı yönde seyreden Bülent M. (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kamyonun devrildiği kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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