Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

Her geçen gün etkisini artıran küresel ısınmayla birlikte mevsimlerde değişiyor. Normalde yağışlı geçmesi beklenen sonbaharın son ayları bu sene İstanbul'da oldukça kurak geçti.

Hal böyle olunca megakentin barajlarındaki su oranı İSKİ verilerine göre 29 Kasım 2019 10.10 itibarıyla yüzde 35,73. Son seçimde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da daha önce "İstanbul'un su sorunu kalmadı" diyen AK Parti'yi eleştirdi.