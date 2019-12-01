Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, İsmet K. tarafından birçok kez hastaneye yatırılması istenen eşi Hatice K.'nin hastanede kaldığında taburcu istediği öğrenildi.

Evde fenalaşan şizofreni hastası kadın, kocası İsmet K. tarafından geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü jandarma ve ambulans eşliğinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan kadın, kocasının tüm ısrarlarına rağmen hastaneden eve taburcu edilmesini istedi.

İsmet K.'nin öldürülmeden bir gün önce evde can güvenliklerinin olmadığını doktorlara belirterek, karısını başka hastaneye sevk etmeleri yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.