YEREL

Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü

ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İsmet K. tarafından birçok kez hastaneye yatırılması istenen eşi Hatice K.'nin hastanede kaldığında taburcu istediği öğrenildi.

Evde fenalaşan şizofreni hastası kadın, kocası İsmet K. tarafından geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü jandarma ve ambulans eşliğinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan kadın, kocasının tüm ısrarlarına rağmen hastaneden eve taburcu edilmesini istedi.

İsmet K.'nin öldürülmeden bir gün önce evde can güvenliklerinin olmadığını doktorlara belirterek, karısını başka hastaneye sevk etmeleri yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı
MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
Monaco-PSG maçına kar engeli
Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlar yandı
Denizlispor deplasmanda Antep'i yıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hasankeyf'te çalışma esnasında vinç devrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü
Göçmenler Yunanistan'dan dövülerek Türkiye'ye gönderildiler
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Meksika’da kartel terörü: 14 ölü
31 Aralık yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?