YEREL

Hasankeyf'te çalışma esnasında vinç devrildi

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, trafiğe açılan tek yönlü köprüden geçen sürücüler vincin dik şekilde durmasını seyrederek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Batman’dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!
Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir’de yakalandı
Hentbol takımını taşıyan minibüs feci kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el konuldu
Evinde 217 canlı akrep bulunan kişiye 60 bin lira para cezası
Camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı! Gözü gibi koruyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti
Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Göçmenler Yunanistan'dan dövülerek Türkiye'ye gönderildiler
Meksika’da kartel terörü: 14 ölü
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı
31 Aralık yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?