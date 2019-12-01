YEREL

Hentbol takımını taşıyan minibüs feci kaza yaptı

YOZGAT’ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı
2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
Monaco-PSG maçına kar engeli
Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlar yandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü
Hasankeyf'te çalışma esnasında vinç devrildi
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti
Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Göçmenler Yunanistan'dan dövülerek Türkiye'ye gönderildiler
31 Aralık yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?