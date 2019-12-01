DÜNYA

New Orleans'ta silahlı saldırı: 10 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde yer alan ünlü Fransız mahallesinde yerel saatle sabah 03.20’de silahlı saldırı meydana geldi. Canal Street'te yaşanan olayda, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Polis ekiplerinin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı öğrenildi.

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