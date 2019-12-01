Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk geldi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.