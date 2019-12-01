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Başakşehir’de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu

BAŞAKŞEHİR’de seyir halindeki araç, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarından bulunan su kanalına uçtu. Kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 HLU 69 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken bir anda aracının tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç su kanalından çıkarıldı.

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