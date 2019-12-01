Aleyna Tilki'den sütyensiz kalça dansı!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan, her paylaşımı ve yaptığı her hareketle magazin gündeminin merkezine oturan Aleyna Tilki, son videosuyla yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptığı Photoshop'la eleştiri alan genç şarkıcı, yağmur altından dans ettiği videosuyla dikkat çekti.