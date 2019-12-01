MAGAZİN

Aleyna Tilki'den sütyensiz kalça dansı!

Paylaşımıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yağmur altında yaptığı kalça dansını paylaştı. Tişörtüyle dans eden Tilki'nin sütyen giymediği takipçilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan, her paylaşımı ve yaptığı her hareketle magazin gündeminin merkezine oturan Aleyna Tilki, son videosuyla yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptığı Photoshop'la eleştiri alan genç şarkıcı, yağmur altından dans ettiği videosuyla dikkat çekti.

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