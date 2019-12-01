Emin Pazarcı'ın Abdullah Öcalan ve kardeşi Osman Öcalan açıklaması

CNN Türk’te yayınlanan CNN Türk Masası adlı programa katılan iktidara yakın Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan skandal ifadeler geldi. Pazarcı, HDP’nin PKK’nın siyasal kanadı olduğunu belirtirken, terörist başı Abdullah Öcalan ve kırmızı bültenle aranan ve TRT’nin İstanbul’daki tekrar seçimi öncesi yayına çıkardığı kardeşi Osman Öcalan’ı savundu. Pazarcı, Osman Öcalan’ın PKK’nın ölüm listesinde olduğunu iddia etti.