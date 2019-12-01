Emin Pazarcı'ın Abdullah Öcalan ve kardeşi Osman Öcalan açıklaması
CNN Türk canlı yayınına katılan Akşam gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Pazarcı terörist başı Abdullah Öcalan ve kardeşi Osman Öcalan’ı hakkında “Abdullah Öcalan, yakalandığı gün teslim olmuş bir figürdür. Ben devlete hizmet edeyim demiş birisidir. Osman Öcalan, PKK’nın ölüm listesinde yer alan bir isimdir, PKK’lı değildir ki” dedi.
CNN Türk’te yayınlanan CNN Türk Masası adlı programa katılan iktidara yakın Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan skandal ifadeler geldi. Pazarcı, HDP’nin PKK’nın siyasal kanadı olduğunu belirtirken, terörist başı Abdullah Öcalan ve kırmızı bültenle aranan ve TRT’nin İstanbul’daki tekrar seçimi öncesi yayına çıkardığı kardeşi Osman Öcalan’ı savundu. Pazarcı, Osman Öcalan’ın PKK’nın ölüm listesinde olduğunu iddia etti.