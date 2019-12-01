MEDYA

Azize 3. bölüm 2.fragmanı

Azize dizisi 2. yeni bölümüyle 3 Aralık 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Azize'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Azize 3. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Azize'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Azize 3 Aralık 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Azize, bir intikam ve aşk hikayesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize... Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'a yönelik azil soruşturması raporu salı günü açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor
Trabzonspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır’a tepki
Antalyaspor'u deviren Başakşehir kazanmaya devam ediyor
İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırılarında 2 sivil öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sakarya'da gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kurumu kaç kişi alınacağına bakın
Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kar aniden bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Düzce'de fabrikada yangın
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?