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Sakarya'da gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

SAKARYA'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki gençten birinin daha cesedine ulaşıldı.

SAKARYA Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suda kaybolan Hasan Yıldırım'ı arama çalışmalarına devam edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Yıldırım'ın cesedine, kayığın devrildiği mevkide ulaşıldı.

Yıldırım cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

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