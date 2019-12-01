Yezidi kadın Aşvak Hacı Hamid IŞİD militanı ile yüzleşti

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, Aşvak Hacı Hamid isimli kadının militan ile yüzleşme videosu IŞİD tarafından 2014 yılında Irak’ın Musul kentinde esir alınan ve geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Yezidi Nadia Murad’ın erkek kardeşi aktivist Murad İsmail tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Videoda Yezidi kadın kendisine tecavüz eden IŞİD’liye gözyaşları içinde, “Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Yezidi'yim değil mi?” diyor. IŞİD’linin kafasını kaldırıp kendisine bakmasını isteyen Hacı Hamid, “Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?” diye sorarken şu ifadeleri kullanıyor: "Hayatımı mahvettin. Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde."

Genç kadın, bu ifadeleri kullandıktan sonra bayılıyor.