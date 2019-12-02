Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi

Misafirliğine kendi elleriyle kahve yapan Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı. Özbey, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi.

Kenan Koçak ise Merve Özbey'in evine mehter takımı eşliğinde geldi. Öte yandan Merve Özbey katıldığı bir programda düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.