Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dün akşam nişanlandı. Koçak'ın kız evine mehter takımı eşliğinde gelmesi ise herkesi şaşkına çevirdi.
Misafirliğine kendi elleriyle kahve yapan Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı. Özbey, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi.
Kenan Koçak ise Merve Özbey'in evine mehter takımı eşliğinde geldi. Öte yandan Merve Özbey katıldığı bir programda düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.