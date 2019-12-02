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Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti

ESENYURT’ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler.

Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kız kardeşler, tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikâyetçi oldu. Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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