Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul ihanettir cinayettir felakettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce "Çılgın Proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul, son günlerde yeniden gündemde.

Kanal İstanbul projesine karşı olduğunu defalarca dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a ihanet olacağını söyleyen İmamoğlu, projeyi "ucube" olarak nitelendirdi.

"Özetle proje, İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. Bu proje yapılırsa, İstanbul tarihsel birikimlerini kaybedecek.

İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları açmak amaçlanmıştır.

Böyle bir şeyi düşünmek bile ihanettir" diye konuştu.