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Hanife Gürdal sevgilisi Kemal Ayvaz ile bakın tanışmış

İzdivaç programıyla ismini duyuran Hanife Gürdal, benzinlikte çalışırken sevgilisi Kemal Ayvaz ile nasıl tanıştığını anlattı.

Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk" dedi.

 İlişkiye başlarken sevgilisine "Ben seni üzerim" diyen gelin adayı ilişkide çok şımarık olduğunu ve sevgilisine çok çektirdiğini söyledi. "Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum" diyen Hanife Gürdal, "Eski sevgililerimin ailesi "Bu kızı mı bize layık gördün" dediler ama Kemal'de bunları hiç yaşamadım." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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