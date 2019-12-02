YEREL

Viranşehir’de sağanak yağmurdan yol çöktü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. İlçede bulunan Stadyum Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ile Salı Pazarı civarındaki yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar maddi hasar yaşandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve beraberindeki heyet, çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu. Ekinci, “Viranşehir'de bu sabah başlayan yağış bazı yerlerde çökmelere neden oldu. İlçenin Bahçelievler Mahallesi salı pazarı ve Stadyum Caddesinde yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar saplandı. Yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Büyükşehir ve Viranşehir Belediyesi olarak halkın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'nde verilen bu hizmet başka yerde yok! Sadece 1 TL
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2020 hac kontenjanını açıkladı
Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kızkardeşi sosyal medyadan paylaştı
Falcao'dan Galatasaray'a sevindirici haber
Uludağ'da 2 dağcı kayboldu
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den dikkat çeken yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
24 yaşındaki Hanife Gürdal benzincide uğradığı tacizi canlı yayında anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri TT oldu sızdırıldı denilmişti yanıt Deniz Zeyrek'ten geldi
2. yargı paketi maddeleri içeriği Meclis'e geliyor
Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul ihanettir cinayettir felakettir
Uğur Dündar Londra'da sokakta İzmir Marşı'na denk geldi çalan da bir Ermeni
ATA AÖF sonuçları açıklandı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama ekranı
Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
31 Aralık resmi tatil mi 2020 yılbaşı tatili kaç gün?