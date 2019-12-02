Viranşehir’de sağanak yağmurdan yol çöktü

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. İlçede bulunan Stadyum Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ile Salı Pazarı civarındaki yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar maddi hasar yaşandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve beraberindeki heyet, çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu. Ekinci, “Viranşehir'de bu sabah başlayan yağış bazı yerlerde çökmelere neden oldu. İlçenin Bahçelievler Mahallesi salı pazarı ve Stadyum Caddesinde yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar saplandı. Yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Büyükşehir ve Viranşehir Belediyesi olarak halkın yanındayız" ifadelerini kullandı.