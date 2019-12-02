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24 yaşındaki Hanife Gürdal benzincide uğradığı tacizi canlı yayında anlattı

İzdivaç programıyla ismini duyuran Hanife Gürdal, 2. Sayfa programında bir dönem çalıştığı benzinlikte yaşadığı tacizi itiraf etti.

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında adını milyonlara duyuran ardından başını açmasıyla olay yaratan Hanife Gürdal, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor ve bazı fotoğrafları nedeniyle de eleştirilerin hedefi oluyordu.

Başını açtıktan sonra paylaştığı fotoğraflar yüzünden sıklıkla eleştirilen Hanife Gürdal, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programında bir dönem çalıştığı benzinlikteki tacizi anlattı. Programda samimi itiraflarda bulunan Gürdal, benzincide uğradığı tacizi şu sözlerle anlattı: 

Israrla taciz etti: "Benzincide bir seneye yakın çalıştım. Rahatsız eden terbiyesizler oldu. Ama orada aile gibi bir ortam olduğu için koruyorlardı. Bizim orada devletin resmi bir kurumunda çalışan ve devlet aracıyla gezen birisi her gün 3-4 kere gelip ısrarla taciz ederdi.''

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