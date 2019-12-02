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Cezaevinde kalp spazmı geçiren Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme

Bir süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı, ancak yedi gündür hastaneye sevk edilmesine izin verilmediği bildirildi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Demirtaş'ın hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

EDİRNE F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorununa ilişkin haberi kızkardeşi
Aygül Demirtaş duyurmuştu. 

Selahattin Demirtaş'ın, 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmış. Demirtaş'a ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Abdullah Zeydan yapmış. Selahattin Demirtaş'ın 7 gündür hastaneye sevk için beklediği söylenmişti. 

Yeni gelişme
Bu açıklamanın kamuoyunda yer almasının ardından Demirtaş'a sevk izni çıktı. Demirtaş’ın hangi hastaneye götürüldüğü açıklanmadı. 

​HDP heyet gönderiyor

Demirtaş'ın sağlık sorunuyla ilgili HDP yönetimi de devreye girmiş ve açıklamayı yapmıştı:

"Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz. Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır? Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir."

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