Adresi olmayan PİAR Araştırma'nın anketinden Ekrem İmamoğlu çıktı

Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde gösteren PİAR Araştırma'nın anket sonuçları, tartışma konusu olurken, söz konusu sitenin iletişim bilgileri ve twitter hesabı kafaları karıştırdı.

PİAR Araştırma'nın bugün medyaya servis edilen anket sonuçları olay oldu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Ekrem İmamoğlu yüzde 44.5 Erdoğan ise yüze 39.7 oy aldı.

İmamoğlu'nu büyük farkla önde gösteren anket sonuçları, kısa sürede muhalif sitelerde manşetlere taşındı. Araştırmanın sonucu sarsıcıydı ve haber değeri vardı. Ancak birçok kesimde araştırmanın gerçekliği konusu ciddi şüphelere neden oldu.

NEDEN SADECE İMAMOĞLU VAR?

Araştırmada Cumhurbaşkanlığı adayları arasında Erdoğan'a rakip olarak sadece Ekrem İmamoğlu'nun sorulması yönlendirici ve tuzak olarak nitelendi. Muhalefetin ortak adayı olarak kamuoyunu yönlendirme çabası olarak yorumlandı.

“İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?

KENDİ TWITTER SAYFASINDA PAYLAŞILMAMIŞ

Dahası PİAR Araştırma'nın Twitter hesabında anket sonuçları paylaşılmadı. Şirketin son araştırma paylaşımı ise 19 Temmuz tarihine ait.

ADRES YOK TELEFON YOK

Şirketin web sayfasında iletişim bölümünde sadece bir mail adresi ile bir iletişim formu çıkıyor. Adres ve telefon gibi iletişim bilgileri maalesef yok.

DİĞER ANKET ŞİRKETLERİNDE İLETİŞİM BİLGİLERİ MEVCUT

Ancak başta KONDA, GENAR ve Optimar gibi ciddi araştırma şirketlerinin internet sayfalarına baktığınızda karşınıza kurumsal adresleri ve telefonları tüm detaylarıyla çıkıyor. Öyle ki ofislerini kolaylıkla bulabilmeniz için haritalar ile karşılaşıyorsunuz.