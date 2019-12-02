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İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Basın Koordinatörlüğü görevine, son olarak Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazeteci Süleyman Sarılar getirildi. İBB'nin Kesin Hesap Müdürlüğü'ne ise Ayşe Esin Aşar atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve geçen yıl kurumdan ayrılan Süleyman Sarılar, Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı. Sarılar, 28 şirketinden sorumlu basın koordinatörü olarak görev yapacak.

Son olarak kanal d haberde görev yapmıştı
1964 doğumlu olan Sarılar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Sarılar, gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda (AA) başladı. Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan Sarılar, TV 8'in kuruluşunda yer aldı. Kısa süre Star TV'de Haber Müdürlüğü yapan Sarılar, daha sonra CNN Türk'e transfer oldu. 2007 yılında Kanal D'ye Haber Müdürü olarak geçen Sarılar, 2008'de Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ve 2018'e kadar bu görevi sürdürdü.

Kesin hesap müdürlüğü'ne de atama
İBB'nin Kesin Hesap Müdürlüğü'ne ise Ayşe Esin Aşar atandı. 1966 doğumlu olan Ayşe Esin Aşar İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında yurt dışı şantiyesinde hakediş - kesin hesap bölümünde mühendis olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesap Müdürlüğünde göreve başladı. 1 çocuk annesi olan Aşar, 25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesap Müdürü görevine atandı.

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