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Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 harekatı ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu bir askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleşen operasyonlar sırasında alınan acı haberleri duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada da bir askerimiz şehit oldu
Bakanlık ayrıca, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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