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Hande Sarıoğlu'nun Emre Belözoğlu sorusu Fatih Altaylı'yı kızdırdı yayını terk etti

Habertürk TV'de Hande Sarı'nın moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında Emre Belözoğlu sorusu sonrası Fatih Altaylı, yayını terk etti.

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber'in de yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken ilginç anlar yaşandı.

''Bu açık sarı kart''
Trabzonspor'un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ömer Bayram'ın Pereira'ya attığı tokatı yorumlayan Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Dünyanın her yerinde futbolcular bunu yapıyor. Pereira da sanırsın ki kamyon çarptı. Yerde iki takla üç takla. Herhalde çenesi kırıldı, beyin sarsıntısı geçiriyor dedim. Ayıp denen bir şey var. Yorumcular diyor ki 'Kırmızı kart' Şak diye vursa tabii ki kırmızı kart da bu açık sarı kart. Ha... Ömer Bayram bunu yapmalı mı? Asla. Bunu yapmaya hakkı yok. Hakem kırmızı kart gösterebilir mi? Gösterebilir. Allah'tan hakem makul bir ceza verdi, sarı kart gösterdi. Bunu Emre Belözoğlu da babam da başkası da yapsa kırmızı kart demem"

Canlı yayını terk etti
Daha sonrasında moderatör Hande Sarıoğlu ile Fatih Altaylı arasında yaşanan diyalog programa damga vurdu.

Fatih Altaylı: Ömer Bayram'ın hareketi kırmızı değil.
Hande Sarıoğlu: Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?
Fatih Altaylı: Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum.
Hande Sarıoğlu: Emre Belözoğlu örneğini saha içi davranış konusunda sürekli eleştirdiğimiz için verdim.
Fatih Altaylı: Beni aptal yerine koyma! Ben adam kayıracak ahlaksız adam değilim.

Yaşanan bu diyalog sonrasında Fatih Altaylı canlı yayını terk etti.

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