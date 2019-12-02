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Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçtan sonra siyah-beyazlı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı bağırlarına bastı. Soyunma odasından çıkıp saha içine gelen Avcı'ya çiçek verildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından futbolcular, taraftarların isteği üzerine soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı geri getirdi. Tribünlerin alkışları sonrası Abdullah Avcı'nın gözleri doldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, soyunma odasından çıkıp gelen Avcı'ya çiçek verdi.

Bu sezon ilk kez tribünlere çağrıldı
Deneyimli hoca, elinde çiçekle birlikte tüm tribünleri dolaşarak taraftarı selamladı. Bu sezon ilk kez tribünlere çağrılan Avcı'ya taraftarlar büyük destek verdi.



İstifaya davet edilmişti
Ligin ilk haftalarındaki puan kayıplarının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen Yalçın" tezahüratlarında bulunmuş, Avcı'yı istifaya davet etmişti. Süper Lig'de üst üste gelen 5 galibiyetin ardından bu hareketle birlikte taraftarlar ile Abdullah Avcı da barışmış oldu.

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