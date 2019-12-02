Beşiktaş Kayserispor maçı özeti ve golleri

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül ve 41 ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Kayserispor'un tek golünü 86. dakikada Emmanuel Adebayor attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

13. HAFTANIN ARDINDAN İLK 10 SIRA

27 puan - Sivasspor

25 puan - Başakşehir

24 puan - Beşiktaş

23 puan - Trabzonspor

22 puan - Alanyaspor

22 puan - Fenerbahçe

20 puan - Malatyaspor

20 puan - Galatasaray

17 puan - Denizlispor

17 puan - Göztepe

BEŞİKTAŞ 4-1 KAYSERİSPOR MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.



Ev Sahibi Golü90'Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 4-1 öne geçti!Gol - Burak Yilmaz



Deplasman Golü86'Kayserispor, Adebayor'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Şimdi skor 3-1. Sağ kanattan gelen ortada ceza alanı içinde çok iyi yükselen Adebayor kafayla topu ağlara yolladı.Gol - Emmanuel Adebayor



Oyuncu Değişikliği85'Beşiktaş'ta Dibay dışarı alındı. Güven Yalçın oyunda.Abdoulay Diaby - Güven Yalcin



Oyuncu Değişikliği80'Beşiktaş'ta Lens oyunda. N'Koudou dışarı alınan isim.Georges-Kevin N'Koudou - Jeremain Lens



Oyuncu Değişikliği78'Kayserispor'da Yasir Subaşı dışarı alındı. Kravets oyunda.

63'Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sarı kart gördü.Sarı Kart - Nurettin Korkmaz



60'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba'nın pasında ceza alanı için sağ çaprazda topla buluştu. Burak topu önüne çok iyi aldı ancak sonrasında etkisiz bir vuruş geldi.



50'Kayserispor etkili geldi. Adebayor'un pasında soldan kaleye sokulan Miguel Lopez'in vuruşunu Beşiktaş savunması karşıladı.

Devre ArasıMaçta ilk yarı 3-0 sona erdi.



45'Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika uzatma ilave edildi.

Ev Sahibi Golü41'Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 3-0 öne geçti!Gol - Burak Yilmaz



38'Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın arka direğe pasında son anda araya giren Abdennour, Diaby'ye vuruş şansı tanımadı.

Ev Sahibi Golü 30'Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle skoru 2-0'a taşıdı!

20'Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti!

16'Kayserispor'da Mensah uzak mesafeden çok sert vurdu. Karius üzerine gelen topu güçlükle karşıladı. Korner.



15'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Burak'ın yerden vuruşunda kaleci Lung'dan bir kritik kurtarış daha geldi.



13'Beşiktaş bir kez daha kaleyi yokladı. Adem Ljajic'in ceza sahasına dışından sert vuruşunda kaleci Lung köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.



10'Beşiktaş gole yaklaştı. Burak Yılmaz ceza alanı içinde dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Lung topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.



2'Beşiktaş'ta N'Koudou sol çaprazdan çalımlarla ceza alanı içine girdi. Vuruşunda Kayserispor savunması topu engelledi.

Maç Başladı1'Vodafone Park'ta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.